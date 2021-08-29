Мощный взрыв в Кабуле оказался ракетным ударом США

Как пишет 29 августа Reuters со ссылкой на очевидцев, днём около аэропорта Кабула прогремел взрыв. На видео над местом взрыва поднимается густой чёрный дым. Начался пожар, который местные жители тушат ведрами.



Официальные лица США на условиях анонимности уточнили агентству, что это был удар американских сил, целью которого было уничтожить автомобиль с террористом-смертником, который планировал взорвать аэропорт.



Al-Jazzera со ссылкой на начальника афганской полиции сообщает, что в результате взрыва погиб один ребёнок, а ещё три человека получили ранения. В свою очередь, РИА Новости, со ссылкой на афганское ТВ, даёт информацию о шести погибших, включая 4 детей.

