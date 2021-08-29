FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +17
73.99р87.03р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
15
Печать

Мощный взрыв в Кабуле оказался ракетным ударом США

Взрыв, прогремевший у аэропорта афганской столицы, оказался ракетным ударом США. Он был нацелен на террориста-смертника в машине и привел к пожару и жертвам, сообщают СМИ.

Как пишет 29 августа Reuters со ссылкой на очевидцев, днём около аэропорта Кабула прогремел взрыв. На видео над местом взрыва поднимается густой чёрный дым. Начался пожар, который местные жители тушат ведрами.

Официальные лица США на условиях анонимности уточнили агентству, что это был удар американских сил, целью которого было уничтожить автомобиль с террористом-смертником, который планировал взорвать аэропорт.

Al-Jazzera со ссылкой на начальника афганской полиции сообщает, что в результате взрыва погиб один ребёнок, а ещё три человека получили ранения. В свою очередь, РИА Новости, со ссылкой на афганское ТВ, даёт информацию о шести погибших, включая 4 детей.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Сергей Сергеев
Надо было сразу килотонн на 300. Со всей демократической мощи.
Skazochny
официальные лица на условии анонимности... всё понятно)))
Igor_VS
Не довезли до аэропорта. И то хорошо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний