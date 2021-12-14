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Декабрь зарядке не помеха. Люди в разноцветных нарядах удивили петербуржцев танцами у метро «Гостиный двор»

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Больше 10 человек решили начать утро с веселой разминки в центре Петербурга. Людей в разноцветных нарядах и париках 14 декабря заметил корреспондент «Фонтанки».

Необычная картина у станции метро «Гостиный двор» заинтересовала очевидцев, которые решили запечатлеть происходящее на смартфоны. Интересно, что один из участников плясал, даже будучи на костылях.

автор видео: Татьяна Востроилова

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«Фонтанка» писала, что это уже не первая подобная акция на Невском проспекте. О таких танцах ранее рассказывали в марте. В администрации Центрального района говорили, что никаких мероприятий у «Гостиного двора» не согласовывали, и предложили вызвать полицию, если горожан смущает возможное нарушение санитарно-эпидемиологических правил в период пандемии. Ничего конкретного тогда не смогли сказать и в Смольном.

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Комментарии (10)

Billy
срочно возбудить, инициировать проверку, дать оценку правомерности!!!
Урус-Баши
Это у лимоновцев дети подросли. Это их место. Или сами они оклемались.
Карабас Барабас
На работу им надо устроиться. Детский сад, хотя, позитивно.
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