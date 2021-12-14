Декабрь зарядке не помеха. Люди в разноцветных нарядах удивили петербуржцев танцами у метро «Гостиный двор»

Больше 10 человек решили начать утро с веселой разминки в центре Петербурга. Людей в разноцветных нарядах и париках 14 декабря заметил корреспондент «Фонтанки».
Необычная картина у станции метро «Гостиный двор» заинтересовала очевидцев, которые решили запечатлеть происходящее на смартфоны. Интересно, что один из участников плясал, даже будучи на костылях.
автор видео: Татьяна Востроилова
«Фонтанка» писала, что это уже не первая подобная акция на Невском проспекте. О таких танцах ранее рассказывали в марте. В администрации Центрального района говорили, что никаких мероприятий у «Гостиного двора» не согласовывали, и предложили вызвать полицию, если горожан смущает возможное нарушение санитарно-эпидемиологических правил в период пандемии. Ничего конкретного тогда не смогли сказать и в Смольном.