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Президенты Финляндии и США обсудили Украину

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Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом США Джо Байденом. Об этом 13 декабря сообщила канцелярия главы финского государства.

«Основной темой беседы была вызывающая беспокойство ситуация на границах Украины. Президенты посчитали важным взаимодействовать, чтобы найти дипломатический выход из напряженной ситуации», — говорится в сообщении.

«Во вторник, 14 декабря, президент Ниинистё должен будет провести телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным», — добавили в канцелярии.

Главы России и США 7 декабря в ходе двухчасовой встречи обсудили ряд проблем, в числе которых — ситуация вокруг Украины. Общение лидеров государств проходило в закрытом режиме.

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