Президент США Байден проведет беседу с Зеленским в четверг

Президент США Джо Байден проведет беседу с главой Украины Владимиром Зеленским в четверг, 9 декабря. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время пресс-конференции, которая транслировалась 7 декабря на YouTube-канале Белого дома.



Ранее сообщалось, что главы России и США в ходе двухчасовой встречи обсудили ряд проблем, в числе которых — ситуация вокруг Украины. Общение лидеров государств проходило в закрытом режиме.

«Фонтанка» писала, что журналистам показали лишь приветствия президентов, далее встреча проходила тет-а-тет. Формат телемоста при переговорах Байдена и Путина используется впервые. Глава России был в своей резиденции в Сочи, а президент США — в Белом доме в Вашингтоне.