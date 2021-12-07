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Президент США Байден проведет беседу с Зеленским в четверг

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Президент США Джо Байден проведет беседу с главой Украины Владимиром Зеленским в четверг, 9 декабря. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время пресс-конференции, которая транслировалась 7 декабря на YouTube-канале Белого дома.

Ранее сообщалось, что главы России и США в ходе двухчасовой встречи обсудили ряд проблем, в числе которых — ситуация вокруг Украины. Общение лидеров государств проходило в закрытом режиме.

«Фонтанка» писала, что журналистам показали лишь приветствия президентов, далее встреча проходила тет-а-тет. Формат телемоста при переговорах Байдена и Путина используется впервые. Глава России был в своей резиденции в Сочи, а президент США — в Белом доме в Вашингтоне.

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Комментарии (4)

ДуремарСПб.
Молодцы украинцы.
Савва Морозов
зеля уже хнычит - не видать ему второго срока, в Ростов на Дону дорога.
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