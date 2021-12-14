В Перми открыли обсерватор для пациентов с «омикрон»-штаммом

Обсерватор для пациентов с «омикрон»-штаммом коронавируса открыли в Перми при клинической больнице
В обсерватор будут направлять только пациентов при выявлении у них на это показаний. В краевом Минздраве также напомнили, что прибывающие из Республик Ботсвана и Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Мозамбик и Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики, а также специального административного района Гонконг обязаны соблюдать 14-дневный карантин.
Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал про симптомы нового штамма.