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В Перми открыли обсерватор для пациентов с «омикрон»-штаммом

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Обсерватор для пациентов с «омикрон»-штаммом коронавируса открыли в Перми при клинической больнице № 4. Отделение рассчитано на 40 коек, сообщает 13 декабря пресс-служба краевого Минздрава.

В обсерватор будут направлять только пациентов при выявлении у них на это показаний. В краевом Минздраве также напомнили, что прибывающие из Республик Ботсвана и Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Мозамбик и Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики, а также специального административного района Гонконг обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал про симптомы нового штамма.

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Комментарии (2)

vader
То есть все-таки решили идти по пути Канады и Австралии: чихнул - в резервацию...
Денеб
Обсерватор тюремного типа......
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