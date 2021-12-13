Люди пытаются уехать в Шушары. У станции «Купчино» собралась бесконечная очередь на маршрутку

Вечером понедельника у станции метро «Купчино» собралась впечатляющая очередь на маршрутку в сторону Шушар. Снимок бесконечной вереницы опубликовал 13 декабря очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в Шушарах образовалась новая «царь-пробка», из-за которой, по словам местных жителей, «намертво встало все вокруг». Добираться советовали на электричке или через Шушарскую дорогу в полях.



К вечеру, по данным «Яндекса», дорожная ситуация там все еще напряженная: Витебский проспект остается «бордовым».

