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Люди пытаются уехать в Шушары. У станции «Купчино» собралась бесконечная очередь на маршрутку

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Вечером понедельника у станции метро «Купчино» собралась впечатляющая очередь на маршрутку в сторону Шушар. Снимок бесконечной вереницы опубликовал 13 декабря очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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Ранее в Шушарах образовалась новая «царь-пробка», из-за которой, по словам местных жителей, «намертво встало все вокруг». Добираться советовали на электричке или через Шушарскую дорогу в полях.

К вечеру, по данным «Яндекса», дорожная ситуация там все еще напряженная: Витебский проспект остается «бордовым».

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / vk.com

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Комментарии (26)

MalinAk
Им же метро прорыли.
261224401
Не нужно так вот, прямолинейно... Там ведь, в этих Шушарах, и военным пенсионерам государство квартиры давало и, наверное, иным очередникам...
James Cook
это издевательство.!
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