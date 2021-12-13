Турки привезут в Усть-Лугу еще 2,5 тысячи рабочих — строить водопровод и бытовки

Подконтрольная «Газпрому» компания «Русхимальянс» в Петербурге подписала контракт с новым подрядчиком. Хозяйством вокруг мегазавода в Усть-Луге будет заведовать турецкая «Лимак Констракшн».

Как сообщает пресс-служба «Русхимальянса» 13 декабря, турецкая компания в Ленобласти займется общезаводским хозяйством, не связанным с самим процессом переработки газа. В их задачи входит разработать, привезти материалы и построить здания службы автоматизации, метрологической, химико-аналитической и экоаналитической лаборатории, водопровод и канализацию, противопожарные сооружения, административные здания и здания бытового назначения. Всего 135 тысяч квадратных метров различных сооружений. Также на территории завода должен появиться вахтовый поселок на 2500 сотрудников «Лимака», их разместят на 20 гектарах. Старт работ запланирован на весну 2022 года.

Компания знакома с реалиями российского севера минимум с февраля этого года, когда подписала контракт на строительство Витебской развязки ЗСД. Ранее «Лимак Констракшн» строила дороги в Уфе и аэропорт в Ростове-на-Дону.

Мегастройка «Газпрома» в Усть-Луге растет таким образом, что недовольство местных жителей уже дошло до президента. Поселок атаковали грузовики, вплотную к кладбищу появилась дорога, лакомые для понимающих перспективу предпринимателей участки земли обрастают внезапными заборами. В общем обстановка описывается словами «кошмар», «хаос» и «Путин сказал построить завод, а не разрушить Ленобласть».