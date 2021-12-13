В Петербурге вынесен приговор по делу о неудачном хищении миллионов покойника

Дзержинский районный суд огласил приговор в отношении Алексея Ряднова и Сергея Широковских, их признали виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере. За время, что длилось следствие, инкриминируемая сумма уменьшилась в девять раз.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 13 декабря, оба мужчины получили по 2 года условно с таким же испытательным сроком.

Как следует из материалов дела, фигуранты придумали похитить деньги со счетов умершего в 2019 году. Широковских добыл фиктивную светокопию свидетельства о смерти, а также поддельное свидетельство о праве на наследство, сделав наследником Ряднова. Последний 3 февраля 2020 года пришел в отделение банка, где подал заявление об открытии счета и переводе денег усопшего. Преступление им не удалось довести до конца, так как операцию сорвали сотрудники полиции. Примечательно, что изначально их обвиняли в попытке хищения 580 млн рублей, однако к суду сумма уменьшилась до 63 млн.