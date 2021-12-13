Голикова: Россия не сможет полностью закрыть все границы из-за новогодних поездок

Россия не сможет полностью закрыть все границы из-за поездок граждан за рубеж в новогодние праздники. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на вице-премьера Татьяну Голикову.



«Мы должны исходить из ситуации, что не сможем полностью закрыться, с учетом больших трансграничных перетоков, с учетом того, что [наступают] новогодние праздники, и граждане поедут отдыхать за рубеж», — процитировало ее агентство 13 декабря.



Вдобавок Голикова отметила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России после грядущих каникул может вырасти. В связи с этим регионы должны продолжать соблюдать ограничительные меры.

