Голикова: Россия не сможет полностью закрыть все границы из-за новогодних поездок

Россия не сможет полностью закрыть все границы из-за поездок граждан за рубеж в новогодние праздники. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на вице-премьера Татьяну Голикову.
«Мы должны исходить из ситуации, что не сможем полностью закрыться, с учетом больших трансграничных перетоков, с учетом того, что [наступают] новогодние праздники, и граждане поедут отдыхать за рубеж», — процитировало ее агентство 13 декабря.
Вдобавок Голикова отметила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России после грядущих каникул может вырасти. В связи с этим регионы должны продолжать соблюдать ограничительные меры.
«Я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости, но как он будет выражаться: будет ли это бессимптомное течение, легкое течение или тяжелые формы заболевания, — сейчас сказать сложно <...>. Мы сейчас ориентируем наши регионы, чтобы они не расслаблялись и пока соблюдали те ограничительные меры, чтобы не допустить распространения заболевания, особенно в преддверии праздников, когда все хотят отдохнуть и поздравить друг друга, а ограничительные меры уходят на второй план», — сказала она.
«Фонтанка» писала, что в России «омикрон» обнаружили у 16 человек, вернувшихся из ЮАР. Все зараженные находятся под наблюдением медиков. В Великобритании в понедельник сообщили о первом случае смерти пациента с этой разновидностью COVID-19.