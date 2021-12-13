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Голикова: Россия не сможет полностью закрыть все границы из-за новогодних поездок

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Россия не сможет полностью закрыть все границы из-за поездок граждан за рубеж в новогодние праздники. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на вице-премьера Татьяну Голикову.

«Мы должны исходить из ситуации, что не сможем полностью закрыться, с учетом больших трансграничных перетоков, с учетом того, что [наступают] новогодние праздники, и граждане поедут отдыхать за рубеж», — процитировало ее агентство 13 декабря.

Вдобавок Голикова отметила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России после грядущих каникул может вырасти. В связи с этим регионы должны продолжать соблюдать ограничительные меры.

«Я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости, но как он будет выражаться: будет ли это бессимптомное течение, легкое течение или тяжелые формы заболевания, — сейчас сказать сложно <...>. Мы сейчас ориентируем наши регионы, чтобы они не расслаблялись и пока соблюдали те ограничительные меры, чтобы не допустить распространения заболевания, особенно в преддверии праздников, когда все хотят отдохнуть и поздравить друг друга, а ограничительные меры уходят на второй план», — сказала она.

«Фонтанка» писала, что в России «омикрон» обнаружили у 16 человек, вернувшихся из ЮАР. Все зараженные находятся под наблюдением медиков. В Великобритании в понедельник сообщили о первом случае смерти пациента с этой разновидностью COVID-19.

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Комментарии (9)

shutnik78
понятно дело, где же феодалам отдыхать? не в Сочах же ...
VasekSPB
То есть в басик мне запретить ходить - легко. А тут не могут! То есть я, плавающий в 10 вечера в гордом одиночестве, был опаснее чем толпы тусовщиков, которые ща рванут в эти заграницы. Логика, не, не видели.
Rozenkrantz
1. не может или не хочет? 2. есть ли такая острая необходимость в тотальном закрытии границ и поможет ли это? 3. а если следующий штамм будет еще быстрее передаваться и иметь смертность, например, 15-20% - тоже разведете руками и не сможете закрыть (обеспечить контроль) границы?
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