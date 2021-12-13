Во время жеребьевки Лиги чемпионов с участием Аршавина допустили ошибку. Процедуру проведут заново

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин оказался в центре скандала во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Как сообщает 13 декабря Mirror со ссылкой на высокопоставленный источник в организации, Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расследует ошибку, которая произошла в ходе процедуры.



Аршавин принял участие в мероприятии в качестве приглашенного гостя. Определяя соперника испанского «Вильярреала», россиянин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед». Проблема в том, что эти команды по регламенту не могут встретится в 1/8 финала, потому что обе играли в одной группе Лиги чемпионов. Тем не менее, процедура продолжилась, и «Вильярреал» попал на английский «Манчестер Сити», а «МЮ» достался французский «ПСЖ».