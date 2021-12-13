Angry Birds проиграли беспрецедентный иск российскому эксперту по оценке лицензий

На решение суда 13 декабря обратила внимание газета «Коммерсантъ» . Арбитраж полностью отклонил требования истца. Ранее аналогичный иск к Костину на 70 тыс. рублей подала компания Entertainment One UK Ltd, которая владеет правами на «Свинку Пеппу». Это заявление еще рассматривается.

Как утверждал Роман Лукьянов, руководитель юридической фирмы Semenov & Pevzner, которая представляет обоих истцов, Костин использовал изображения в коммерческом паблике, где предлагал свои услуги. Сам эксперт пояснил, что его школа разрабатывает методики для проведения судебных экспертиз и в соцсетях обсуждалась судебная практика, в том числе по указанным товарным знакам.



Костин увидел в исках к нему попытку создать основания для отстранения от экспертиз по делам, где фигурируют эти бренды. Так, в январе суд назначил его экспертом по делу о нарушении прав на бренд Angry Birds, суть которого была в изготовлении и продаже торта в виде птицы из этой франшизы. С владельца регионального гипермаркета «Линия», корпорации «Гринн», Rovio потребовала 24 тыс. долларов. В подобных делах эксперт обычно снижал суммы требований. Лукьянов в ответ сообщил, что отвод эксперта от участия в делах не был целью истца и это мнение основано на эмоциях.



По словам зампреда комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолия Семенова, который представлял Костина в споре с Rovio, решение суда важно, поскольку это первый подобный иск к судебному эксперту. Перспектива его отвода была вполне реальной, поскольку ситуация могла бы создать конфликт интересов.

