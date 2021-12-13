Ученые объяснят, почему сказки надо рассказывать, а не читать

Это будет очередное научное ток-шоу «Разберем на атомы», в котором по традиции ученые из очень разных областей рассматривают одну тему. Поскольку впереди Новый год и Рождество, тема выбрана сказочная. Это не значит, что «чудесная и добрая». Добреть сказки стали не так и давно, лет 150 назад, а до того их переполняли отрезанные руки, выклеванные глаза, зажаренные дети и тому подобное. Зачем и кому в Средневековье рассказывали такие ужасы и каковы оригинальные, «настоящие» истории знакомых нам сказочных героев, поведает доктор исторических наук, профессор СПбГУ Анастасия Паламарчук. Филолог Кира Онипко из Пропповского центра объяснит, как живет сказка в устной традиции и чем отличается от сказки, зафиксированной на бумаге. И почему сказки детям нужно именно рассказывать, а не читать — неспроста же они называются «сказки», а не какие-нибудь «читки». А старший преподаватель петербургской «Техноложки» Андрей Акатов расскажет о чудесной машине с компактным ядерным реактором и атомном локомотиве — и о том, почему они «не сбылись».

