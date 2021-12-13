FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -2
73.85р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Ученые объяснят, почему сказки надо рассказывать, а не читать

1
Печать

Сказки детям лучше не читать, а именно рассказывать. При известном умении можно сказывать и про чудесную ядерную космическую установку. 16 декабря Информационный центр по атомной энергии предлагает по-научному обсудить сказки. 18+

Василиса Прекрасная уходит с «подарком» от Бабы-яги
Василиса Прекрасная уходит с «подарком» от Бабы-ягиФото: И. Я. Билибин, 1899 г
ПоделитьсяПоделиться

Это будет очередное научное ток-шоу «Разберем на атомы», в котором по традиции ученые из очень разных областей рассматривают одну тему. Поскольку впереди Новый год и Рождество, тема выбрана сказочная. Это не значит, что «чудесная и добрая». Добреть сказки стали не так и давно, лет 150 назад, а до того их переполняли отрезанные руки, выклеванные глаза, зажаренные дети и тому подобное. Зачем и кому в Средневековье рассказывали такие ужасы и каковы оригинальные, «настоящие» истории знакомых нам сказочных героев, поведает доктор исторических наук, профессор СПбГУ Анастасия Паламарчук. Филолог Кира Онипко из Пропповского центра объяснит, как живет сказка в устной традиции и чем отличается от сказки, зафиксированной на бумаге. И почему сказки детям нужно именно рассказывать, а не читать — неспроста же они называются «сказки», а не какие-нибудь «читки». А старший преподаватель петербургской «Техноложки» Андрей Акатов расскажет о чудесной машине с компактным ядерным реактором и атомном локомотиве — и о том, почему они «не сбылись».

Встречаемся 16 декабря в арт-кафе «Книги и кофе» (Гагаринская, 20), регистрация на сайте ИЦАЭ, на страничке петербургского филиала. Начало в 19:30.

Александра Шеромова

Василиса Прекрасная уходит с «подарком» от Бабы-яги
Василиса Прекрасная уходит с «подарком» от Бабы-ягиФото: И. Я. Билибин, 1899 г

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Свободу Лёхе!
Что думаешь об этом, Господи? ) Млин, Господи сейчас обо мне думает, говорит - суп свари, затем - напивайся сколько хочешь! ) Учёные никогда ничего не объяснят! ) А Сказки - Реальность! ) Пушкин - Великая Реальность! А ведь.., - Каковы Сказки Его?! ) Как Вы найдёте для каждого гражданина такую.. Няню?!)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний