Жить в театре: Семён Александровский поставил аудиоспектакль в отеле

Не прошло и месяца со дня презентации приложения для спектакля-променада «Любовные письма» , как Семён Александровский анонсировал «Письмо из Петербурга». Местом действия стали номера апарт-отеля ARTstudio Moskovsky. С ними Семён Александровский уже сотрудничал: ставил «Фазу зеркала» в пяти номерах отеля. Попробуем разобраться, чем отличается новый спектакль от «Любовных писем» и «Фазы зеркала».

Если «Любовные письма» — спектакль-променад, где зрители гуляют по Петербургу и слушают любовные письма жителей домов, написанные в самые разные времена, то в «Письме из Петербурга» все работает несколько иначе. Заселившийся в отель человек находит на столе не только бумагу для письма, но и инструкцию. На самых разных предметах мебели отеля есть почти незаметные qr-коды, по которым можно послушать письма определенного героя, которому посвящен номер. Всего их 14 — это Леонид Андреев, Лев Бакст, Александр Бенуа, Александр Блок, Лиля Брик, Зинаида Гиппиус, Мстислав Добужинский, Сергей Дягилев, Ольга Книппер, Владимир Маяковский, Валентин Серов, Даниил Хармс, Корней Чайковский и Дмитрий Шостакович.

Семён Александровский рассказывает: «Однажды я узнал, что среди разных нормативов для отелей встречается такой невероятный атавизм, как бумага для письма. И мне захотелось оживить ритуал создания бумажных писем. Отель ARTstudio Moskovsky оформлен в стилистике ленинградского модернизма, отсюда возникла идея — идти дальше, работать с предтечами модернизма, деятелями Серебряного века. Наши искусствоведы провели огромное исследование, несколько месяцев провели в архивах и библиотеках и нашли такие письма, которые создавали бы в каждом номере полноценный спектакль. Те, что связаны с мечтами и надеждами, «притаились» у изголовий кроватей. Те, где встречается что-то стыдное, мы спрятали в шкаф — там им самое место… Мне кажется, человек, попав в такую питательную среду, несомненно обретет желание написать свое собственное письмо».



Отличие же от «Фазы зеркала» состоит в том, что это не репертуарный спектакль с живыми актерами и занимает не 5 номеров, а все 357. На него не купить билет — спектакль доступен только постояльцам отеля.

