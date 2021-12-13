Эволюционист объяснит, «почему мы стали психами»

Раньше делиться настолько личным мы стеснялись, а теперь можем запросто сказать: «Мне тут мой психотерапевт посоветовал...» ДК Лурье решил разобраться в феномене с помощью биолога Ивана Квасова. 14 декабря, 18+

По статистике ВОЗ, каждый четвертый житель европейского региона хоть раз нуждался в психологической помощи. И психологические проблемы — главная утрата трудоспособности: они обгоняют и сердечно-сосудистые заболевания, и рак. При этом, по российской статистике, больше 70% опрошенных не пошли бы ни к психологу, ни к психотерапевту. Для одних — дорого, для других — пустое, для третьих — и то и другое. И все же — почти 30%, получается, не против совета специалиста.

«Почему мы стали психами? От биологии к психотерапии с Иваном Квасовым» — так называется лекция в ДК Лурье. Квасов проделал этот путь буквально: как биолог закончил СПбГУ, читает лекции про мамонтов и трилобитов — и вдруг стал учащимся Восточно-европейского института психоанализа. А там транзактный анализ, психоанализ Фрейда —Лакана, юнгианский анализ и прочее.



Как биолог и эволюционист Иван Квасов объяснит, нужен ли психотерапевт хомо сапиенсу или просто у хомо сапиенса появились лишние деньги на психотерапевта. Или, возможно, при нынешней структуре общества без специалиста действительно самому не справиться?



Слушаем 14 декабря в коворкинге «Ясная поляна», подробности на сайте ДК Лурье. Начало в 19:00.



Александра Шеромова

