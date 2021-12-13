Зимние каникулы у петербургских школьников могут начаться досрочно

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по образованию 13 декабря, окончательное решение по зимним каникулам ещё не принято. «В настоящее время мы наблюдаем за ситуацией. Решение будет принято в ближайшие дни», — добавили в Смольном.



Согласно распоряжению комитета по образованию, старт зимних каникул в петербургских школах запланирован на 29 декабря. К середине месяца в городе 570 классов в 178 школах учатся удалённо из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ.



Ранее решение о досрочном начале школьных каникул уже приняли в Ленобласти. Дети закончат учёбу к 25 декабря, вернутся в школу 10 января.

