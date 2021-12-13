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Зимние каникулы у петербургских школьников могут начаться досрочно

В Смольном обсуждают возможность досрочного начала зимних каникул у школьников. Если ситуация с заболеваемостью продолжит ухудшаться, отдых может начаться раньше.

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Как рассказали «Фонтанке» в комитете по образованию 13 декабря, окончательное решение по зимним каникулам ещё не принято. «В настоящее время мы наблюдаем за ситуацией. Решение будет принято в ближайшие дни», — добавили в Смольном.

Согласно распоряжению комитета по образованию, старт зимних каникул в петербургских школах запланирован на 29 декабря. К середине месяца в городе 570 классов в 178 школах учатся удалённо из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ.

Ранее решение о досрочном начале школьных каникул уже приняли в Ленобласти. Дети закончат учёбу к 25 декабря, вернутся в школу 10 января.

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Комментарии (6)

260858041
План по деградированию образования соблюдается неукоснительно.
polinmole
Учиться-то осталось и так всего-ничего. А они всё думают, людям тоже как-то планировать надо своё время. В результате сделают как в Ленобласти, с 25. Раньше по сути на всего 2 дня, в которые и так уже никто не учится. А разговоров.... Досрочно.
265059269
Ящеры, не забудьте родителям оплачиваемые нерабочие рабочие дни нарисовать - детей одних дома не оставишь!
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