Петербуржец на BMW отправил в больницу 10-летнюю пассажирку встречного Chevrolet на «Сортавале»

Как стало известно «Фонтанке», в 22:40 воскресенья на 104-м километре автодороги «Сортавала» 50-летний петербуржец на автомобиле BMW 320 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Cruze под управлением 37-летнего жителя Приозерского района. В результате аварии 10-летняя пассажирка «Шевроле» получила различные травмы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку. Мужчина, управлявший BMW, работает водителем в одной из петербургских коммерческих фирм. За 2021 год он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД один раз.

Всего с 10 по 12 декабря, по данным УГИБДД, в Ленобласти произошло 249 ДТП, в 13 из которых были пострадавшие. Травмы в них получили 19 человек, в том числе один ребенок. В Петербурге было зафиксировано 1169 дорожных аварий. Пострадавшие были в 19 случаях, всего — 25 человек, детей среди них нет. Погибших за прошедшие три дня в обоих регионах не было.