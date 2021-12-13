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Второй раз за месяц пожарные тушили пожар в доме Лялевича

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Пять пожарных расчетов за час справились с пожаром на улице Розенштейна в Адмиралтейском районе.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по Петербургу 13 декабря, сообщение о возгорании в заброшенном доходном доме Лялевича поступило в дежурную службу в 0:14.

На третьем этаже капитально ремонтируемой пятиэтажки на улице Розенштейна, 39, горел мусор на площади 30 квадратных метров.

В 01:14 пожар локализован.

23 ноября больше десяти часов тушили огонь в этом же доме на площади в 1500 квадратных метров. В здании частично обрушились перекрытия.

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