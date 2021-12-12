Японские учёные выявили связь между смертностью от коронавируса и генетикой

Как уточняет издание, объектом проведённых опытов стала молекула HLA-A24, которая есть примерно у 60% японцев и 10–20% европейцев. Авторы исследования выяснили, что содержащийся в ней компонент QYI может давать сигнал иммунной системе о наличии инородного элемента, что помогает организму лучше справляться с ним.

Группа учёных, представляющих японский Института физико-химических исследований выявила связь между генетикой и смертностью от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Japan Times.

Также специалисты обнаружили подобный механизм защиты в отношении других коронавирусных инфекций. Учёные считают, что полученные данные можно использовать при создании новых препаратов от COVID-19, в том числе вакцин, для пациентов с раком и заболеваниями крови.



Ранее «Фонтанка» писала, что появление штамма коронавируса «омикрон» может означать наступление финальной стадии пандемии. Такое предположение высказали в РНИМУ имени Пирогова.

