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Японские учёные выявили связь между смертностью от коронавируса и генетикой

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Группа учёных, представляющих японский Института физико-химических исследований выявила связь между генетикой и смертностью от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Japan Times.

Как уточняет издание, объектом проведённых опытов стала молекула HLA-A24, которая есть примерно у 60% японцев и 10–20% европейцев. Авторы исследования выяснили, что содержащийся в ней компонент QYI может давать сигнал иммунной системе о наличии инородного элемента, что помогает организму лучше справляться с ним.

Также специалисты обнаружили подобный механизм защиты в отношении других коронавирусных инфекций. Учёные считают, что полученные данные можно использовать при создании новых препаратов от COVID-19, в том числе вакцин, для пациентов с раком и заболеваниями крови.

Ранее «Фонтанка» писала, что появление штамма коронавируса «омикрон» может означать наступление финальной стадии пандемии. Такое предположение высказали в РНИМУ имени Пирогова.

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