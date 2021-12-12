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МЧС Ленобласти выпустило экстренное предупреждение из-за грядущего снегопада

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Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях вслед за Петербургом выпустило ГУ МЧС по Ленинградской области. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 12 декабря, вечером в воскресенье и в ночь на понедельник, 13-е, преимущественно в западных районах 47-го региона ожидается сильный снег, сообщили в ведомстве спасателей.

Как отметили в МЧС, в связи с ожидаемым снегопадом на территории Ленобласти повышается вероятность ДТП, а также происшествий на акваториях. Кроме этого, возможны аварии на железнодорожном транспорте, обрывы и замыкания на ЛЭП, ТП и линиях связи, различные аварии на объектах ЖКХ.

Ранее с предупреждением об ухудшении погодных условий выступило ГУ МЧС по Петербургу. Спасатели предупредили, что предстоящей ночью в городе ожидается снег, местами сильный. Завтра днём небольшой, мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица.

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Комментарии (13)

ДуремарСПб.
В Смольный пусть сводку о грядущей непогоде закинут,а то там вечно не в курсе.
Аппаратчик мокрой классификации
"возможны аварии на железнодорожном транспорте, обрывы и замыкания на ЛЭП, ТП и линиях связи, различные аварии на объектах ЖКХ." - кароче, мы в норке, это всё "снегопад". :)))
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