Под Петербургом волки напали на собаку. Хищники навели шороху в Тихвинском районе

В Тихвинском районе Ленобласти осмелевшие волки наведались к жилым домам, где напали на собаку. В группе «Подслушано | Тихвин» в соцсети «ВКонтакте» 12 декабря опубликовано фото хищника, которого заметили в 1 «А» микрорайоне города, недалеко от коттеджей. Волк схватил собаку, которая, вероятно, в этот момент находилась на прогулке, и утащил её в лес.
По данным областного портала 47news, волки появляются на окраине Тихвина с ноября. Хищники приходят со стороны посёлка Сарка, где не так давно произошло ещё одно их нападение на собаку.
Жителям коттеджей в 1 «А» микрорайоне Тихвина советуют быть поосторожнее и не выпускать своих питомцев одних в тёмное время суток.
«Фонтанка» писала, что местным охотникам уже выдали разрешение на отстрел волков.