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Под Петербургом волки напали на собаку. Хищники навели шороху в Тихвинском районе

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В Тихвинском районе Ленобласти осмелевшие волки наведались к жилым домам, где напали на собаку. В группе «Подслушано | Тихвин» в соцсети «ВКонтакте» 12 декабря опубликовано фото хищника, которого заметили в 1 «А» микрорайоне города, недалеко от коттеджей. Волк схватил собаку, которая, вероятно, в этот момент находилась на прогулке, и утащил её в лес.

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По данным областного портала 47news, волки появляются на окраине Тихвина с ноября. Хищники приходят со стороны посёлка Сарка, где не так давно произошло ещё одно их нападение на собаку.

Жителям коттеджей в 1 «А» микрорайоне Тихвина советуют быть поосторожнее и не выпускать своих питомцев одних в тёмное время суток.

«Фонтанка» писала, что местным охотникам уже выдали разрешение на отстрел волков.

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Комментарии (13)

lamer
Волков не охотят, много их развелось. Скажем спасибо бизнесменам от Минприроды, которые только карманы на лицензионных видах набивают. Регулирование - это уже не для них. А еще медведей развелось, людей скрадывать начинают. Но тут пока тишина, ибо никто не выходит на улицы из-за пропавших грибников и ягодников.
atf
Тут недавно осуждали депутата что волка снегоходом задавил на охоте, жалели волчека...
tamita
Природный баланс нарушен - преступно повырубили леса, жадные до денег "новые владельцы"; "переохотлись" на всё и вся от невероятной безграмотности горе-охотники, возомнившие себя крутыми рейнджерами, а сами про лес и книжки не прочли (сдают на ношение оружия, а не на знание природы). Вместо того , чтобы восстановить и изучить - опять отстрелять , сократить и прочие бессмысленные убийственные для природы намерения. Вы нарушая состав! волчьей стаи (у них каждая особь несет свою функцию в стае), уничтожая возможность выжить этим чудо-жителям леса , которые НИКОГДА бы не подходили к жилью, не то что нападали бы на домашних и животных и людей, будь они в своей полной семье-стае. Это вы малограмотные и жадные "хранители" леса вынуждаете зверей таким образом попробовать выжить, а дальше - их месть, за убитых вами же своих сородичей. что вы знаете о волках.... Уничтожьте лучше тех людей, которые должны были сохранять природный баланс в лесничествах, а погрязли в продажности и безразличии.
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