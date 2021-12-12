Под Петербургом волки напали на собаку. Хищники навели шороху в Тихвинском районе

Природный баланс нарушен - преступно повырубили леса, жадные до денег "новые владельцы"; "переохотлись" на всё и вся от невероятной безграмотности горе-охотники, возомнившие себя крутыми рейнджерами, а сами про лес и книжки не прочли (сдают на ношение оружия, а не на знание природы). Вместо того , чтобы восстановить и изучить - опять отстрелять , сократить и прочие бессмысленные убийственные для природы намерения. Вы нарушая состав! волчьей стаи (у них каждая особь несет свою функцию в стае), уничтожая возможность выжить этим чудо-жителям леса , которые НИКОГДА бы не подходили к жилью, не то что нападали бы на домашних и животных и людей, будь они в своей полной семье-стае. Это вы малограмотные и жадные "хранители" леса вынуждаете зверей таким образом попробовать выжить, а дальше - их месть, за убитых вами же своих сородичей. что вы знаете о волках.... Уничтожьте лучше тех людей, которые должны были сохранять природный баланс в лесничествах, а погрязли в продажности и безразличии.