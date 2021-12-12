Путин: Россия — мировой лидер по новым вооружениям

Президент России рассказал о лидерстве страны по новым вооружениям.
«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов (ядерного оружия. — Прим. ред.), но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами», — заявил Владимир Путин 12 декабря в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».
По его словам, Россия не просто модернизирует имеющиеся вооружения, но и вводит новые комплексы. Глава государства напомнил, что сейчас только Россия обладает гиперзвуковым оружием.
При этом Путин полагает, что такое вооружение может появиться и у других государств. Президент заверил, что к тому моменту у РФ уже будут средства борьбы с таким оружием.
О разработке в России новейших образцов вооружения президент Российской Федерации рассказал в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года.