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Путин: Россия — мировой лидер по новым вооружениям

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Президент России рассказал о лидерстве страны по новым вооружениям.

«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов (ядерного оружия. — Прим. ред.), но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами», — заявил Владимир Путин 12 декабря в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».

По его словам, Россия не просто модернизирует имеющиеся вооружения, но и вводит новые комплексы. Глава государства напомнил, что сейчас только Россия обладает гиперзвуковым оружием.

При этом Путин полагает, что такое вооружение может появиться и у других государств. Президент заверил, что к тому моменту у РФ уже будут средства борьбы с таким оружием.

О разработке в России новейших образцов вооружения президент Российской Федерации рассказал в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

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Комментарии (57)

Igor_VS
Я бы лично сводил ВВ на Звезду, где никак не могут сделать редуктор для ВМФ. И на фрегаты, которые никак не дождутся российских турбин.
Ну ведь врет и не краснеет.
hyperborean
Этих ничему история не учит
Perli
Комментаторы подождите подождите, в коллаборационисты ещё пока не записывают! Или вы боитесь в списки не попасть?
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