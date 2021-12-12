Путин: Россия — мировой лидер по новым вооружениям

Президент России рассказал о лидерстве страны по новым вооружениям.



«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов (ядерного оружия. — Прим. ред.), но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами», — заявил Владимир Путин 12 декабря в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».



По его словам, Россия не просто модернизирует имеющиеся вооружения, но и вводит новые комплексы. Глава государства напомнил, что сейчас только Россия обладает гиперзвуковым оружием.

