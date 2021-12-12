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Бастрыкин поручил доложить о смене курса самолета из-за «неопознанного воздушного судна»

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента, в результате которого пассажирский самолет сменил курс из-за «неопознанного воздушного судна». Об этом 12 декабря сообщается на сайте ведомства.

Лайнер с 160 пассажирами на борту, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, вынужден был сменить курс из-за «неопознанного воздушного судна».

По данным портала E1.ru, речь идет о самолете «Уральских авиалиний». ЧП произошло 10 декабря. Какое судно спровоцировало инцидент — неизвестно.

На днях российские истребители Су-27 сопроводили над Черным морем военные самолеты Франции и США.

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Комментарии (5)

266900910
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный мом.ент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Sonata
Кому поручил? Зачем поручил? Прок будет с этих поручений?
ДуремарСПб.
Как в Иране легко наши доблестные защитники могут запулить в любое судно.Ваще любое.
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