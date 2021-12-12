Бастрыкин поручил доложить о смене курса самолета из-за «неопознанного воздушного судна»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента, в результате которого пассажирский самолет сменил курс из-за «неопознанного воздушного судна». Об этом 12 декабря сообщается на сайте ведомства.



Лайнер с 160 пассажирами на борту, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, вынужден был сменить курс из-за «неопознанного воздушного судна».



По данным портала E1.ru, речь идет о самолете «Уральских авиалиний». ЧП произошло 10 декабря. Какое судно спровоцировало инцидент — неизвестно.

