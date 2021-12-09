Истребители Су-27 сопроводили над Черным морем военные самолеты Франции и США

Истребители Су-27 ВКС России выполнили сопровождение военных самолетов ВВС Франции и США во время их пролета над Черным морем. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели», — говорится в сообщении.



По информации НЦУО, экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя «Мираж-2000» и «Рафаль» ВКС Франции, самолет-разведчик CL-600 «Артемис» сухопутных войск США, стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, а также самолет-заправщик КС-135 ВКС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря.