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Истребители Су-27 сопроводили над Черным морем военные самолеты Франции и США

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Истребители Су-27 ВКС России выполнили сопровождение военных самолетов ВВС Франции и США во время их пролета над Черным морем. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели», — говорится в сообщении.

По информации НЦУО, экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя «Мираж-2000» и «Рафаль» ВКС Франции, самолет-разведчик CL-600 «Артемис» сухопутных войск США, стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, а также самолет-заправщик КС-135 ВКС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря.

Ранее в МИД РФ заявили, что американский самолет-разведчик создал угрозу гражданской авиации при пролете над Черным морем, и российскими авиационными властями будет инициирован протест по дипломатическим каналам.

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