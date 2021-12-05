Россия подаст дипломатический протест на полет американского разведчика над Черным морем

Американский самолет-разведчик создал угрозу гражданской авиации при пролете над Черным морем, и российскими авиационными властями будет инициирован протест по дипломатическим каналам, заявила 5 декабря пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Поводом для разбирательства стали маневры разведчика НАТО CL600 утром 3 декабря, пояснила Захарова со ссылкой на информацию Росавицации.
CL600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11000 метров до высоты 9200, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания. Экипаж самолета-разведчика на неоднократные запросы не отвечал. Почти одновременно, через вышеуказанный район, пролегали маршруты двух гражданских воздушных судов: А333 авиакомпании «Аэрофлот» рейсом из аэропорта Бен-Гуриона в аэропорт Шереметьево и мальтийского CL650 из Сочи в македонский Скопье.
Гражданским самолетам приходилось резко менять эшелоны, заявляют российские власти.