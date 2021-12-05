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Россия подаст дипломатический протест на полет американского разведчика над Черным морем

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Американский самолет-разведчик создал угрозу гражданской авиации при пролете над Черным морем, и российскими авиационными властями будет инициирован протест по дипломатическим каналам, заявила 5 декабря пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Поводом для разбирательства стали маневры разведчика НАТО CL600 утром 3 декабря, пояснила Захарова со ссылкой на информацию Росавицации.

CL600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11000 метров до высоты 9200, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания. Экипаж самолета-разведчика на неоднократные запросы не отвечал. Почти одновременно, через вышеуказанный район, пролегали маршруты двух гражданских воздушных судов: А333 авиакомпании «Аэрофлот» рейсом из аэропорта Бен-Гуриона в аэропорт Шереметьево и мальтийского CL650 из Сочи в македонский Скопье.

Гражданским самолетам приходилось резко менять эшелоны, заявляют российские власти.

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Комментарии (11)

265834405
А кому подаст?
Набеглов
Таки я не понял, она сплясала донесение или нет.
Nothing
Еще рокочет голос струнный, но командир уже в седле! Не обещайте деве юной любови вечной на земле!
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