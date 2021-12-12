В Смольном опровергли информацию о возможном дефиците донорской крови в новогодние праздники

В Петербурге нет и не ожидается в новогодние праздники дефицита донорской крови и её компонентов. Об этом 12 декабря сообщили в городском комитете по здравоохранению.
По данным ведомства, объём заготовки крови на сегодняшний день позволяет полностью удовлетворить потребность медучреждений города и не допустить остановки экстренных и плановых операций. Городская станция переливания крови ежедневно принимает в среднем по 100 доноров. Светофор на сайте организации горит сейчас красным не потому, что существует дефицит крови, просто он напоминает донорам о том, что перед новогодними праздниками их приход на станцию очень важен, подчеркнули в комздраве.
При этом в ведомстве отметили, что необходимые запасы крови невозможно прогнозировать на год вперед, поэтому в отделениях переливания крови стационаров может образовываться дефицит или профицит финансирования, что является стандартной ситуацией. Обращения Мариинской и Елизаветинской больниц, поступившие в комитет по здравоохранению в конце ноября на предоставление дополнительного финансирования по 800 тысяч рублей были удовлетворены в полном объёме. Ранее ОПК Елизаветинской больницы получило ещё 500 тысяч руб. Финансирование на январь следующего года, как и в прошлые годы, будет открыто в декабре, уточнили в комитете.
Ранее «Фонтанка» писала, что петербургские больницы попросили у Смольного дополнительных средств на выплаты донорам. Сообщалось, что к новогодним праздникам в городе может возникнуть жёсткая нехватка донорской крови. В последний раз такая ситуация в Петербурге была в 2015 году.