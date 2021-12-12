В Смольном опровергли информацию о возможном дефиците донорской крови в новогодние праздники

В Петербурге нет и не ожидается в новогодние праздники дефицита донорской крови и её компонентов. Об этом 12 декабря сообщили в городском комитете по здравоохранению.



По данным ведомства, объём заготовки крови на сегодняшний день позволяет полностью удовлетворить потребность медучреждений города и не допустить остановки экстренных и плановых операций. Городская станция переливания крови ежедневно принимает в среднем по 100 доноров. Светофор на сайте организации горит сейчас красным не потому, что существует дефицит крови, просто он напоминает донорам о том, что перед новогодними праздниками их приход на станцию очень важен, подчеркнули в комздраве.

