Зов крови. Петербургские больницы просят у Смольного денег для доноров

Валерий Титиевский/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться







В последний раз такая ситуация в Петербурге была в 2015 году. Тогда деньги закончились в больницах, где проводится больше всего трансфузий (переливаний крови): в Александровской и Городской больнице №15 — в обеих есть отделения гематологии, в которых лечатся пациенты с онкологическими заболеваниями кроветворной системы. На этот раз к концу года «обескровленными» рискуют оказаться практически все больницы с ОПК. Руководители отделений переливания крови петербургских стационаров рассказали «Фонтанке», почему это происходит.



Деньги на выплаты донорам в городских больницах, имеющих свои отделения переливания крови, либо уже закончились, либо заканчиваются. «Уже» — у Мариинской и Елизаветинской. Руководство этих клиник обратилось в комитет по здравоохранению с просьбой выделить около 2 млн рублей на дополнительное финансирование компенсаций донорам в декабре и январе. Но им выделили примерно по 800 тысяч. В Мариинской поступление ожидается в понедельник, 13 декабря, то есть 14-го здесь смогут начать выплаты.





В городской системе здравоохранения служба крови — это 10 отделений переливания (ОПК) в крупных стационарах и Городская станция переливания крови (ГСПК), которая обеспечивает все остальные клиники Петербурга. Кроме того, свои службы крови есть во многих федеральных клиниках, но они в городскую службу не входят. Накануне нового года федералы и ГСПК традиционно приглашают доноров — в каникулы люди продолжают попадать в больницы, и им нужна кровь. А ОПК традиционно молчат или приглашают по необходимости, им не до запасов — за месяц до Нового года и сразу после него начинаются проблемы с выплатами компенсаций.



Как рассказали «Фонтанке» в больнице, не все доноры «разворачиваются и уходят». Они пишут заявление на имя главного врача больницы с согласием на получение, когда появится финансирование. Это должны делать все, даже те, для кого донорство крови — порыв души и кто готов обойтись без денег. Отказ от компенсации в этом случае — нарушение законодательства. Со всеми, кто писал такое заявление, больница скоро расплатится. Но в новом году все начнется сначала.



Открываем «хозрасчетный кошелек»



У всех подразделений службы крови — бюджетное финансирование, оно рассчитывается на год, а открывается в лучшем случае в середине января, в худшем — в феврале, но никогда с первого дня нового года. Руководители службы крови стационара планируют объемы на 12 месяцев следующего года, но первый месяц, как правило, доноров принимают за свой счет. И в последний тоже, потому что в декабре деньги заканчиваются. «Сейчас главные врачи «богатых» клиник открывают кошелек, в котором лежат деньги, заработанные на хозрасчетных услугах, и оплачивают компенсации донорам за счет больницы. Но сейчас у больниц, которые работают в ковиде, денег от платных услуг нет», — рассказал трансфузиолог. Что это значит для стационара и его пациентов? Есть уровень гемоглобина, при котором ОПК должно выдать врачам кровь, — 70 г/л. Когда ее нет или катастрофически мало, а в ОПК не знают, когда пополнят запасы, говорят: «70? Потерпит, будем давать тем, у кого 60». И тот, у кого 70 г/л, ждет: либо организм сам нагонит гемоглобин, либо он упадет до 60 г/л. И тогда уже без переливания не обойтись. Ухудшится ли при этом состояние пациента? «Как бог даст. Потому что кто-то при гемоглобине 110 г/л спортом занимается, а кто-то не может голову от подушки оторвать», — говорят врачи.



Планирование — на данных двухлетней давности

Казалось бы, не такие большие деньги нужны, чтобы закрыть проблему с кровью и ее компонентами на декабрь и январь. «Но для этого нужно изменить методику планирования, а оно происходит по древней инструкции, еще советских времен, — говорят трансфузиологи. — Растут новостройки — растет число пациентов на госпитализацию. К тому же стандарты лечения и клинические рекомендации изменились и продолжают изменяться. Пример: если раньше требовалось для переливания 50 доз тромбоцитов в месяц, то сейчас — 130. Потому что теперь химиотерапия для пациентов с онкологическими заболеваниями не начинается, пока у человека показатель тромбоцитов низкий».

Каждый год ОПК выдают все больше доз крови и ее компонентов, каждый год перевыполняется план. Этот рост, в соответствии с принятыми расчетами, учитывается с опозданием. Отчет за истекший год подается в середине января, например, 2022 года. Если вы потратили больше запланированных бюджетных денег и использовали хозрасчетные в 2021-м, в отчете видно, что вы не укладываетесь в запланированные на год объемы, и это увеличение отразится в плане на будущее. Но это будущее наступает небыстро: в феврале 2022 года руководители ОПК подадут свои планы на 2023 год, исходя из объемов 2021 года, — запланировать больше, чем было израсходовано, нельзя. А потребность растет ежегодно. Если у клиники в этом году расход составил, например, 6 тысяч литров, а объемы растут на 200 литров в год, она получит их плюсом не в 2022 году, а 2023-м, когда потребность вырастет уже не на 200, а на 400 литров. То, что рост ежегодный, можно увидеть в тех же отчетах, говорят трансфузиологи. За последние 5 лет потребность в тромбоцитах, например, увеличилась вдвое, а в некоторых стационарах, таких как Городская больница № 15 с отделением онкогематологии, — вчетверо и более.



«Фонтанка» спросила в комитете по здравоохранению, нет ли намерений изменить методику расчета потребности в донорах крови, — там ответили, что изменения не планируются. Кроме Мариинской и Елизаветинской больниц, в комздрав за финансовой поддержкой никто не обращался.

Вероятно, все достают деньги из «хозрасчетных кошельков».

Городская станция как резерв



В последнее время светофор на сайте Городской станции переливания крови весь красный — это значит, что здесь ждут доноров всех групп крови с любым резусом. 9 декабря зеленый свет загорелся для обладателей IV группы, резус отрицательный, — ее достаточно, и с визитом в службу крови можно повременить. ГСПК — казенное учреждение, оно работает по своему плану. «Но мы у них просим что-то постоянно, поэтому светофор красный, — говорит руководитель ОПК одной из городских больниц. — А они принимают столько доноров, сколько могут, и дают доз, сколько есть. Допустим, мы у них просим 8 доз тромбоцитов, а у них есть только 4. И вообще предполагается, что ГСПК должна обеспечивать больницы, у которых нет ОПК. И когда туда обращается больница, в которой отделение переливания крови есть, это не наказуемо, но это неправильно. Это неприятная ситуация для заведующего отделением переливания крови — получается (независимо от причин), что я не могу планировать работу своего отделения. Стараюсь минимизировать обращения, когда нужна кровь редкой группы, например. Если долго не обращаюсь за помощью, горжусь собой».



Однако главный врач ГСПК Татьяна Засухина не считает, что это должно быть поводом для гордости. «Фонтанка» попросила ее прокомментировать ситуацию с кровью в ОПК городских больниц. Она рассказала:

— ГСПК — главный страхователь медицинских учреждений от всевозможных чрезвычайных ситуаций в отделениях переливания крови. Причины ее недостатка бывают разными: карантин, заболели сотрудники, нет денег на выплаты донорам. Но сейчас вы поднимаете волну там, где ее нет. В комитет по здравоохранению обратились две больницы — Мариинская и Елизаветинская, по нашей информации, комздрав выделил им дополнительное финансирование. С запросами на одну из позиций от Мариинской больницы действительно было больше заявок. Мы об этой ситуации знали, объемы были согласованы. Никаких последствий от того, что у них случилось, не последовало. ОПК и ГСПК — единая служба крови в Петербурге. Мы — на подстраховке. Если ОПК в какой-то момент не хватает какой-то группы крови или какого-то компонента крови, они всегда могут обратиться к нам. Мариинская больница все время берет у нас кровь какой-то группы или компоненты. А в течение года каждая больница обращается к нам каждый месяц за тем или иным компонентом, потому что у их ОПК возможностей меньше. Сколько донаций нужно провести, чтобы получить тысячу литров крови?»

