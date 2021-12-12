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Мужчина попал в больницу после пожара в девятиэтажке на Пионерстроя

При квартирном пожаре, который произошёл в Красносельском районе Петербурга воскресным утром, пострадал мужчина. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС.

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По данным ведомства, пожарно-спасательные подразделения в половине одиннадцатого часа утра выехали на улицу Пионерстроя, 18. Горела трёхкомнатная квартира в девятиэтажном доме.

Очаг обнаружили в комнате площадью 12 квадратных метров, полкомнаты выгорело. Пожар потушили силами трёх расчётов и дюжины сотрудников.

«Мужчина с отравлением угарным газом госпитализируется в лечебное учреждение», — рассказали в МЧС о пострадавшем.

Ранее «Фонтанка» писала, что по уточнённым данным, в результате вечернего пожара накануне на улице Константина Заслонова были найдены тела мужчины и женщины. Ещё один человек погиб в утреннем пожаре 12 декабря на Богатырском проспекте.

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