Мужчина попал в больницу после пожара в девятиэтажке на Пионерстроя

По данным ведомства, пожарно-спасательные подразделения в половине одиннадцатого часа утра выехали на улицу Пионерстроя, 18. Горела трёхкомнатная квартира в девятиэтажном доме.
Очаг обнаружили в комнате площадью 12 квадратных метров, полкомнаты выгорело. Пожар потушили силами трёх расчётов и дюжины сотрудников.
«Мужчина с отравлением угарным газом госпитализируется в лечебное учреждение», — рассказали в МЧС о пострадавшем.
Ранее «Фонтанка» писала, что по уточнённым данным, в результате вечернего пожара накануне на улице Константина Заслонова были найдены тела мужчины и женщины. Ещё один человек погиб в утреннем пожаре 12 декабря на Богатырском проспекте.