При пожаре в центре Петербурга погибли мужчина и женщина. Возбуждено уголовное дело

Как стало известно «Фонтанке» 12 декабря, Следственный комитет возбудил дело по третьей части статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Тела мужчины и, по уточнённым данным, женщины накануне нашли на втором этаже двухэтажного здания. Оба сильно обгорели, определить их примерный возраст при визуальном осмотре оказалось невозможно. Причину гибели установят судмедэксперты.



Пожар в доме № 8 на улице Константина Заслонова, построенном в первой четверти XIX века, произошёл в половине восьмого часа вечера 11 декабря. Обгорели восемь квадратных метров. Здание расселено и заброшено. В марте его собирались продавать по программе «Рубль за метр», собственник нашёлся в октябре.

