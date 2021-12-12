Годовалый мальчик попал в петербургскую больницу, добравшись до аптечки

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 декабря, годовалого мальчика накануне около семи часов вечера в больницу доставили родители. По их словам, менее двух часов назад в квартире на улице Дыбенко ребёнок добрался до нафтизина и успел хлебнуть из бутылочки, пока взрослые отвлеклись.



Медики осмотрели пациента и диагностировали острое отравление. Мальчик госпитализирован в тяжёлом состоянии.



По данным «Фонтанки», ребёнок воспитывается в полной семье, раньше в поле зрения правоохранительных органов она не попадала.

