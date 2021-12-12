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Годовалый мальчик попал в петербургскую больницу, добравшись до аптечки

Врачи детской больницы имени Филатова в Петербурге спасают ребёнка, в зоне доступа которого оказалось содержимое домашней аптечки.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 декабря, годовалого мальчика накануне около семи часов вечера в больницу доставили родители. По их словам, менее двух часов назад в квартире на улице Дыбенко ребёнок добрался до нафтизина и успел хлебнуть из бутылочки, пока взрослые отвлеклись.

Медики осмотрели пациента и диагностировали острое отравление. Мальчик госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По данным «Фонтанки», ребёнок воспитывается в полной семье, раньше в поле зрения правоохранительных органов она не попадала.

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Комментарии (4)

Alex000
Э-э-э... нафтизином, точно? Или там бутылочка была литровая?
hal9000
Я помню пачку валидола в аптечке съел..он сладкий..меня везли чуть ли не с мигалками к доктору..а я себя нормально чувствовал..пронесло похоже..)
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