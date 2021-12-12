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Подростки потушили Вечный огонь в Татарстане. Отвечать за это будут родители

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Прокуратура в городе Набережные Челны (Республика Татарстан) проводит проверку после инцидента с подростками, потушившими Вечный огонь на мемориальном комплексе «Родина-мать».

Как сообщили 12 декабря в надзорном ведомстве, несовершеннолетние установлены и были доставлены в отдел полиции для профилактической беседы. В отношении их родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно как подростки из хулиганских побуждений потушили пламя Вечного огня и быстро скрылись.

Напомним, что похожие случаи происходят в разных регионах регулярно. В начале декабря ребёнок в Красном Селе потушил Вечный огонь детской лопаткой.

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Комментарии (9)

District1
Что-то подростки как с цепи сорвались тушить вечный огонь. Нам в их возрасте он довольно безразличен был: нет же у нас цели опрокинуть памятник какой-нибудь. В тик-токе что ли такое придумали?
И ещё, думаю, вполне можно их самих наказывать за правонарушения: пусть бы мели детские площадки после школы. Общественные работы.
alexpv
Странное конечно время, в советские годы, когда с одной стороны память о войне была гораздо острее, так как много было еще в живых настоящих фронтовиков, а с другое и строй как бы считался не либеральным, в тоже время никто бы даже не обратил на подобные инциденты внимания, ну мало ли подростки баловались, а может и специально снежками закидали, у тех кто по настоящему воевал только слезы умиления бы появились, собственно за детей и воевали, чтобы им весело жить было, а мелкие шалости, да все такими были.
Теперь же те, кто о войне и представления не имеют устроили из символов идолопоклонничество. Странно, но все больше возникает ощущение, при в СССР жить было свободнее, чем сейчас.
ppky0323
Какие-то отсталые подростки, сейчас в тик-токе тренд наоборот все поджигать...
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