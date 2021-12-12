Подростки потушили Вечный огонь в Татарстане. Отвечать за это будут родители

Прокуратура в городе Набережные Челны (Республика Татарстан) проводит проверку после инцидента с подростками, потушившими Вечный огонь на мемориальном комплексе «Родина-мать».
Как сообщили 12 декабря в надзорном ведомстве, несовершеннолетние установлены и были доставлены в отдел полиции для профилактической беседы. В отношении их родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно как подростки из хулиганских побуждений потушили пламя Вечного огня и быстро скрылись.
Напомним, что похожие случаи происходят в разных регионах регулярно. В начале декабря ребёнок в Красном Селе потушил Вечный огонь детской лопаткой.