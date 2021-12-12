Подростки потушили Вечный огонь в Татарстане. Отвечать за это будут родители

Странное конечно время, в советские годы, когда с одной стороны память о войне была гораздо острее, так как много было еще в живых настоящих фронтовиков, а с другое и строй как бы считался не либеральным, в тоже время никто бы даже не обратил на подобные инциденты внимания, ну мало ли подростки баловались, а может и специально снежками закидали, у тех кто по настоящему воевал только слезы умиления бы появились, собственно за детей и воевали, чтобы им весело жить было, а мелкие шалости, да все такими были.

Теперь же те, кто о войне и представления не имеют устроили из символов идолопоклонничество. Странно, но все больше возникает ощущение, при в СССР жить было свободнее, чем сейчас.