FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-19°C/Завтра: -11
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Красном Селе ребенок потушил Вечный огонь детской лопаткой

36
Печать

Полиция Красносельского района ищет мужчину с ребенком, потушившим Вечный огонь.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 декабря, накануне около часа дня в полицию поступило сообщение от местной жительницы о потухшем пламени Вечного огня на проспекте Ленина. Она также сообщала о том, что чувствуется сильный запах газа. Прибывшие на место сотрудники «ПетербургГаза» в 13:44 восстановили работу мемориала.

По предварительной информации, сотрудники полиции подняли записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что около половины двенадцатого рядом с Вечным огнем гулял ребенок на вид лет 5–7 с отцом. Мальчик забросал огонь с помощью детской лопатки снегом. После этого мужчина быстро посадил ребенка в автомобиль «Форд Мондео» черного цвета, и они уехали.

Проводится проверка.

Неделю назад в Кронштадте малыш также забросал Вечный огонь снегом.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (36)

RMN
Маленький, но уже крайне опасный бунтовщик.
260602101
Надо волосы мальчишке взъерошить и посмотреть нет ли на голове цифр 666 , как в Омене.
killbeachtrash
Какой то "не патриотичный" ребенок. "Засадил" папу. Я вообще все церкви и места "Величия" за версту обхожу - что б ничего не "припаяли" случайно и к группам людям не подхожу и ничего не спрашиваю, а вдруг " Они больше 2 - знаешь ты статью на слух ?".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1