В Красном Селе ребенок потушил Вечный огонь детской лопаткой

Полиция Красносельского района ищет мужчину с ребенком, потушившим Вечный огонь.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 декабря, накануне около часа дня в полицию поступило сообщение от местной жительницы о потухшем пламени Вечного огня на проспекте Ленина. Она также сообщала о том, что чувствуется сильный запах газа. Прибывшие на место сотрудники «ПетербургГаза» в 13:44 восстановили работу мемориала.



По предварительной информации, сотрудники полиции подняли записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что около половины двенадцатого рядом с Вечным огнем гулял ребенок на вид лет 5–7 с отцом. Мальчик забросал огонь с помощью детской лопатки снегом. После этого мужчина быстро посадил ребенка в автомобиль «Форд Мондео» черного цвета, и они уехали.

