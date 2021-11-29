Юный житель Кронштадта проверил, получится ли погасить Вечный огонь снегом

В Кронштадте 29 ноября искали злоумышленника, около пяти вечера засыпавшего Вечный огонь снегом. Им оказался неожиданно юный гражданин, которым двигали не хулиганские побуждения, а исследовательский дух.
Как стало известно «Фонтанке», отследить нарушителя удалось с помощью камер видеонаблюдения. Выяснилось, что семилетний мальчик рассматривал выходку как эксперимент: захотелось проверить, получится ли.
«Фонтанка.ру»
В силу возраста к ответу ребенка привлекать не будут. Зато вопросы есть к его родителям — о надлежащем воспитании.
Ранее с помощью снега Вечный огонь тушили в Ульяновской области. Это сделали две девушки-подростка, которые затем извинились за выходку в соцсетях.