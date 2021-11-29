Юный житель Кронштадта проверил, получится ли погасить Вечный огонь снегом

Ну там вообще-то самый неоднозначный вечный огонь.

Это памятник павшим одной из сторон в гражданской войне. Ну а чем эта сторона отличилась и в самой гражданской, и особенно после неё думаю все знают....

Именно одной из сторон конфликта (а их там было даже и не две и не три, а много больше).

ЕМНИП в той же Испании при Франко был открыт мемориал всем павшим в той гражданской войне.

А у нас получается до сих пор разделяют на 'своих' и 'чужих', забывая что все они (ну или почти все) были гражданами одной страны - Российской империи, её осколков...

Моё мнение, что мемориал должен быть ВСЁМ павшим в то смутное время.