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Юный житель Кронштадта проверил, получится ли погасить Вечный огонь снегом

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В Кронштадте 29 ноября искали злоумышленника, около пяти вечера засыпавшего Вечный огонь снегом. Им оказался неожиданно юный гражданин, которым двигали не хулиганские побуждения, а исследовательский дух.

Как стало известно «Фонтанке», отследить нарушителя удалось с помощью камер видеонаблюдения. Выяснилось, что семилетний мальчик рассматривал выходку как эксперимент: захотелось проверить, получится ли.

«Фонтанка.ру»

В силу возраста к ответу ребенка привлекать не будут. Зато вопросы есть к его родителям — о надлежащем воспитании.

Ранее с помощью снега Вечный огонь тушили в Ульяновской области. Это сделали две девушки-подростка, которые затем извинились за выходку в соцсетях.

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Комментарии (14)

ДуремарСПб.
Государство через вечный огонь показывает новому поколению страны куда их ведет.
PharaonSP
В детстве у нас во дворе был такой же исследовательский дух. Не вижу ничего пред рассудительного. Хорошо, что раньше не было такой чепухи. Было много ветеранов, которые нам мальчишкам хоть и нехотя, но рассказывали свои истории с горестью и юмором, за который можно сейчас наверно и статью получить с нашей властью...
AlBerkut
Ну там вообще-то самый неоднозначный вечный огонь.
Это памятник павшим одной из сторон в гражданской войне. Ну а чем эта сторона отличилась и в самой гражданской, и особенно после неё думаю все знают....
Именно одной из сторон конфликта (а их там было даже и не две и не три, а много больше).
ЕМНИП в той же Испании при Франко был открыт мемориал всем павшим в той гражданской войне.
А у нас получается до сих пор разделяют на 'своих' и 'чужих', забывая что все они (ну или почти все) были гражданами одной страны - Российской империи, её осколков...
Моё мнение, что мемориал должен быть ВСЁМ павшим в то смутное время.
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