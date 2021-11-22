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«Вы правы, что мы твари». В Ульяновской области подростки потушили Вечный огонь снегом, в обстоятельствах разбирается полиция

В Димитровграде полиция проверяет видео из соцсети, на котором подростки тушат снегом Вечный огонь

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Полиция выясняет обстоятельства инцидента в Димитровграде, где подростки потушили Вечный огонь с помощью снега. Об этом 22 ноября сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УМВД по Ульяновской области.

Ранее в группе «Типичный Димитровград» в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на которой запечатлена выходка компании несовершеннолетних. В комментариях к публикации две девушки сознались в вандализме и попросили прощения за поступок.

Типичный Димитровград

«Извините меня, пожалуйста. Это были я и моя подруга. Мы не подумали головой. Мы не хотели, чтобы так все вышло. Вы правы, что мы твари», — написала одна из девочек-подростков.

Судя по данным собеседника агентства, инцидент произошел накануне, 21 ноября.

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Комментарии (7)

Гоша Куц
Непонятно, что из-за этих газовых горелок столько шума? Воют каждый раз, как будто кроме как очередной потушенной горелки и проблем нет.... Потушить бы их все разом - и газ не тратился и соблазнов у молодежи не появлялось. А то постоянно - колбаску пожарят на горелки - ойой, потушат - ойой. Война уже давно прошла, пора бы и перестать волосы рвать на себе, все - победили и забыли.
Modest_5e4ce41f7533b
Невольно начинаешь задумываться, а не провоцирует ли вечный огонь людей становиться тварями?
житель города П.
Ну что, все довольны, что девочки себя тварями назвали?
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