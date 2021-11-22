«Вы правы, что мы твари». В Ульяновской области подростки потушили Вечный огонь снегом, в обстоятельствах разбирается полиция

Полиция выясняет обстоятельства инцидента в Димитровграде, где подростки потушили Вечный огонь с помощью снега. Об этом 22 ноября сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УМВД по Ульяновской области.
Ранее в группе «Типичный Димитровград» в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на которой запечатлена выходка компании несовершеннолетних. В комментариях к публикации две девушки сознались в вандализме и попросили прощения за поступок.
«Извините меня, пожалуйста. Это были я и моя подруга. Мы не подумали головой. Мы не хотели, чтобы так все вышло. Вы правы, что мы твари», — написала одна из девочек-подростков.
Судя по данным собеседника агентства, инцидент произошел накануне, 21 ноября.