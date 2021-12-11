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Подмосковного полицейского заподозрили в убийстве оленя в калужском заповеднике

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В Калужской области следователи возбудили уголовное дело о незаконной охоте в отношении 34-летнего инспектора ДПС из Подмосковья. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, в ночь на 9 декабря полицейский из винтовки застрелил самца пятнистого оленя на особо охраняемой территории Государственного комплекса «Таруса» в Жуковском районе. Мужчину застигли на месте преступления.

Ущерб оценивается в 300 тысяч рублей. По ч. 2 ст. 258 УК РФ инспектору грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина, подозреваемого в убийстве лося под Саратовом.

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Комментарии (4)

Serg_I
Это была погоня за нарушителем ПДД - он выскочил из-за руля и бросился в лес... Оборотень, точно!
Игoрь
Охотников судьи жалеют в отличие от рыбаков.
Конспиролог 2077
Лес и так почти весь вывезли, а где не вывезли животных и птиц почти не осталось. Даже рыбу фиг поймаешь.
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