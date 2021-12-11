Подмосковного полицейского заподозрили в убийстве оленя в калужском заповеднике

В Калужской области следователи возбудили уголовное дело о незаконной охоте в отношении 34-летнего инспектора ДПС из Подмосковья. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба СКР.



По версии следствия, в ночь на 9 декабря полицейский из винтовки застрелил самца пятнистого оленя на особо охраняемой территории Государственного комплекса «Таруса» в Жуковском районе. Мужчину застигли на месте преступления.



Ущерб оценивается в 300 тысяч рублей. По ч. 2 ст. 258 УК РФ инспектору грозит до пяти лет лишения свободы.

