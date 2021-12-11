«Сложная, но контролируемая». Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге

Губернатор Александр Беглов обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой ковид-обстановку в Петербурге. Градоначальник отметил, что ситуация «остается сложной, но контролируемой».
«Ситуация позволила провести обратное перепрофилирование ряда федеральных стационаров. В полном объеме восстановлено оказание плановой медицинской помощи в основном корпусе Госпиталя для ветеранов войн. Всего в городе развернуто 7 949 инфекционных коек, из них свободно 28,5%», — цитирует Беглова 11 декабря пресс-служба Смольного.
По словам губернатора, цикл вакцинации закончили 2 млн 412 тысяч жителей города. Работают 190 прививочных пунктов, петербуржцы смогут привиться и в новогодние каникулы.
Ранее Беглов заявил, что петербуржцам будут необходимы QR-коды, чтобы вести обычный образ жизни.