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«Сложная, но контролируемая». Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге

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Губернатор Александр Беглов обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой ковид-обстановку в Петербурге. Градоначальник отметил, что ситуация «остается сложной, но контролируемой».

«Ситуация позволила провести обратное перепрофилирование ряда федеральных стационаров. В полном объеме восстановлено оказание плановой медицинской помощи в основном корпусе Госпиталя для ветеранов войн. Всего в городе развернуто 7 949 инфекционных коек, из них свободно 28,5%», — цитирует Беглова 11 декабря пресс-служба Смольного.

По словам губернатора, цикл вакцинации закончили 2 млн 412 тысяч жителей города. Работают 190 прививочных пунктов, петербуржцы смогут привиться и в новогодние каникулы.

Ранее Беглов заявил, что петербуржцам будут необходимы QR-коды, чтобы вести обычный образ жизни.

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Комментарии (6)

Alex000
Лучше бы ситуация с уборкой тротуаров и прорывами труб была контролируемой.
ДуремарСПб.
Город тебя не выбирал,Сбеглов.
Конспиролог 2077
Очень интересно. Фонтанка, пости больше новостей про Ковид. Высасывай из пальца, если нужно, но в день чтобы как минимум 10 новостей про это было!
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