Пассажиров нижних полок в поездах законодательно заставят уступать место у стола

Министерство транспорта России хочет обязать пассажиров нижних полок в поездах уступать место у стола другим путешественникам.
«По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи», — сообщается 11 декабря в проекте приказа.
В документе прописано также примерное время завтрака, обеда или ужина. Так, утром и вечером прием пищи должен длиться 30 минут, а в обед — не более 1 часа.
Среди предложенных нововведений также упомянут запрет высаживать детей до 16 лет, а также право бесплатно перевозить одну пару лыж или сноуборд.