FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -4
73.61р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Пассажиров нижних полок в поездах законодательно заставят уступать место у стола

33
Печать

Министерство транспорта России хочет обязать пассажиров нижних полок в поездах уступать место у стола другим путешественникам.

«По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи», — сообщается 11 декабря в проекте приказа.

В документе прописано также примерное время завтрака, обеда или ужина. Так, утром и вечером прием пищи должен длиться 30 минут, а в обед — не более 1 часа.

Среди предложенных нововведений также упомянут запрет высаживать детей до 16 лет, а также право бесплатно перевозить одну пару лыж или сноуборд.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (33)

мурзил
Ну вот, раньше люди просто договаривались, а теперь: " В соответствии с N федеральным законом от..."
266887881
Наконец то приняли, а ведь без этого закона никаких других проблем и нет в законодательстве, все обеспечены и жизненно необходимыми медпрепаратами и уютным жильём и только 30 минут за столом в поезде Москва Воркута все ждали
Fontanka_reader
Весело станет в поездах. Именем закона позвольте Вам выйти вон и освободить мне место у стола! - Вы мне тут не разжигайте ненависть к пассажирам нижних полок! Включаю секундомер, 30 минут пошло! Ой, что это, пиво?требую не допускать распитие спиртного напитка используя для этого мою нижнюю полку!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний