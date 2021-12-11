Математики попросили перенести петербургский конгресс до освобождения Мифтахова

Несколько десятков российских математиков призвали исполнительный комитет международного союза отложить проведение математического конгресса в Петербурге до освобождения аспиранта МГУ Азата Мифтахова.



«Мы согласны с тем, что бойкот научных мероприятий недопустим, но и продолжение сотрудничества с людьми и организациями, которые осуществляют политические преследования ученых в нашей стране, также недопустимо», — приводит текст обращения издание «Троицкий вариант».



Математики сообщают, что приветствуют проведение конгресса в России, однако указывают, что их коллега не может принять в нем участие. По мнению подписавшихся, преследование Мифтахова может носить политическую мотивировку.

