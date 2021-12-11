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Математики попросили перенести петербургский конгресс до освобождения Мифтахова

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Несколько десятков российских математиков призвали исполнительный комитет международного союза отложить проведение математического конгресса в Петербурге до освобождения аспиранта МГУ Азата Мифтахова.

«Мы согласны с тем, что бойкот научных мероприятий недопустим, но и продолжение сотрудничества с людьми и организациями, которые осуществляют политические преследования ученых в нашей стране, также недопустимо», — приводит текст обращения издание «Троицкий вариант».

Математики сообщают, что приветствуют проведение конгресса в России, однако указывают, что их коллега не может принять в нем участие. По мнению подписавшихся, преследование Мифтахова может носить политическую мотивировку.

Математический конгресс должен состояться в Петербурге летом 2022 года.

Аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова считают членом анархистского движения «Народная самооборона». Дело против него, как писали в СМИ, связано с найденным 11 января в подмосковной Балашихе неразорвавшимся самодельным устройством. Помимо аспиранта МГУ по делу задержали еще 11 человек, однако всех их вскоре отпустили. Двое из задержанных заявили о том, что их пытали, заставляя дать показания. Сам Мифтахов также рассказывал адвокату, что его якобы избивали и пытали шуруповёртом в попытках добиться признания. Информацию о пытках подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Московской области. Аспиранта-анархиста приговорили к шести годам колонии.

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Комментарии (9)

Денеб
Неужто у математиков проснулось гражданское сознание?
ДуремарСПб.
Голубые как яйца дрозда.
SSGHQ
Нет никаких тут математиков, так, арифметики.
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