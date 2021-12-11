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Госпитализация с COVID-19 в Петербурге слегка снизилась, свободна почти половина коек

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В Петербурге уровень госпитализаций с коронавирусом и пневмониями продолжает снижаться. Об этом 11 декабря говорится в эпидемиологической справке Смольного.

За последние сутки в стационары поступил 371 пациент с COVID-19. Вчера говорилось о 387, а за день до этого — о 391.

В ковидных больницах остаются 5 645 человек. Из них 553 — в реанимации, а 299 — подключены к ИВЛ. Свободный коечный фонд составляет 44,5%.

Цикл вакцинации за сутки завершили 21 648 человек, всего курс прошли 2 412 168 жителей города на Неве.

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