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В Петербурге госпитализация «зависла» на фоне рекордов вакцинации

Петербург продолжает держаться на плато по уровню госпитализации с ковидом и пневмониями в больницы, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в опубликованной 9 декабря эпидемиологической справке, за минувшие сутки в коронавирусные больницы Петербурга поступил 391 новый больной. Неделю назад, 2 ноября, сообщалось о 403 госпитализациях. Две недели назад — о 392.

Всего в стационарах на 7 949 койках находятся 5808 больных. Из них 564 — в реанимации, а 311 подключены к ИВЛ. Еще 27 476 петербуржцев — на амбулаторном лечении.

Всего в Петербурге с начала кампании привиты от коронавируса 2,37 млн жителей. Как сообщили в комздраве, за минувший вторник первым компонентом вакцины в городе привито 16 390 человек. Всего сделано 35 260 инъекций. Это близко к ноябрьским рекордам.

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Комментарии (3)

А13579
«Зависла»? Ничего, специалисты всё исправят и госпитализация снова пойдёт. Автору показалось красивым слово «зависла»?
тов
Дерзкий путь наверх сложен,
Лидерам сегодня трудно…
Знаем: победить сможем,
Если совершим чудо!
Судьи будут к нам строги,
Но, в конце концов, поверьте,
Скажут нам, что мы – боги,
Скажут: «Молодцы-черти!»

Шествуй на Олимп гордо,
К солнечной стремись награде
Ради красоты спорта,
Родины своей ради!
Надо побеждать честно,
Надо жить на свете ярко!
Сложат и о нас песни, –
Будет небесам жарко!

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Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!
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