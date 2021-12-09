В Петербурге госпитализация «зависла» на фоне рекордов вакцинации

Как говорится в опубликованной 9 декабря эпидемиологической справке, за минувшие сутки в коронавирусные больницы Петербурга поступил 391 новый больной. Неделю назад, 2 ноября, сообщалось о 403 госпитализациях. Две недели назад — о 392.



Всего в стационарах на 7 949 койках находятся 5808 больных. Из них 564 — в реанимации, а 311 подключены к ИВЛ. Еще 27 476 петербуржцев — на амбулаторном лечении.



Всего в Петербурге с начала кампании привиты от коронавируса 2,37 млн жителей. Как сообщили в комздраве, за минувший вторник первым компонентом вакцины в городе привито 16 390 человек. Всего сделано 35 260 инъекций. Это близко к ноябрьским рекордам.

