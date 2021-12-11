Флаг и герб «страны-агрессора». Украина не пропустила жителя Узбекистана в форме сборной России, который мечтал о тракторе

Гражданин Узбекистана не смог попасть на Украину из-за своего внешнего вида. Пограничникам не понравилась форма «туриста». Об этом сообщает 11 декабря Госпогранслужба страны.
Мужчина несколько дней назад прилетел в Киев. Но на пункте пропуска в аэропорту Борисполь ему отказали. «Наряд пассажира рейса из Ташкента побудил пограничников отдельного пункта пропуска «Киев» обратить на него особое внимание. В одежде путешественника были изображения флага и герба страны-агрессора и надписи: "Сборная России"», – говорится на странице ведомства в Facebook.
Его направили на «углубленную проверку», в ходе которой он «сам понял», что все «не совсем адекватно», после чего «извинился перед всеми украинцами». Несмотря на раскаяние, мужчину все равно не пустили в страну, так как он не смог подтвердить цель поездки.
Сам пассажир говорил, что прилетел на Украину, чтобы купить трактор для своей фермы, но денег у него не было даже на отель. При этом он привез с собой большое количество вещей. Жителю Узбекистана пришлось вернуться в Ташкент обратным рейсом.