Флаг и герб «страны-агрессора». Украина не пропустила жителя Узбекистана в форме сборной России, который мечтал о тракторе

Гражданин Узбекистана не смог попасть на Украину из-за своего внешнего вида. Пограничникам не понравилась форма «туриста». Об этом сообщает 11 декабря Госпогранслужба страны.



Мужчина несколько дней назад прилетел в Киев. Но на пункте пропуска в аэропорту Борисполь ему отказали. «Наряд пассажира рейса из Ташкента побудил пограничников отдельного пункта пропуска «Киев» обратить на него особое внимание. В одежде путешественника были изображения флага и герба страны-агрессора и надписи: "Сборная России"», – говорится на странице ведомства в Facebook.

