Легковушка влетела в грузовик на трассе М-10 под Новгородом. Погибли четверо

На трассе М-10 «Россия» в Новгородской области произошла смертельная авария. Легковушка столкнулась с фурой.
Как сообщает 11 декабря пресс-служба регионального УГИБДД, около 8 часов утра на 449-м км автодороги М-10 вблизи деревни Долгий Мост водитель автомобиля «Шкода Октавия» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик Isuzu. Обе машины получили серьезные повреждения, от удара они загорелись.
В результате погибли 31-летний водитель легковушки и трое его пассажиров (двое мужчин и женщина в возрасте от 30 до 36 лет). Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа.
О похожем ДТП на М-10 «Россия» в Новгородской области сообщалось 7 декабря. Автомобиль из Петербурга выехал на встречку и влетел в грузовик. Погибли водитель и молодая пассажирка.