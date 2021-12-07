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Двое из Петербурга разбились в ДТП с фурой на трассе М-10 под Новгородом

Автомобиль, ехавший из Петербурга, попал в смертельное ДТП на трассе М-10 «Россия» в Новгородской области утром 7 декабря. Погибли водитель и молодая пассажирка.

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Как сообщает УГИБДД по Новгородской области, авария произошла около 10:10 вторника на 536-м километре федеральной автодороги «Россия», вблизи деревни Тютицы. 58-летний водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь из Петербурга в сторону Великого Новгорода, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania, а затем «Рено» — еще и с попутной LADA Vesta.

Renault принадлежит компании из Петербурга. В момент ДТП в нем, помимо водителя, находилась 23-летняя пассажирка. Оба они скончались на месте до прибытия скорой. Водители «Скании» и «Лады», мужчины 38 и 23 лет, не пострадали.

Причины и обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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