Двое из Петербурга разбились в ДТП с фурой на трассе М-10 под Новгородом

Как сообщает УГИБДД по Новгородской области, авария произошла около 10:10 вторника на 536-м километре федеральной автодороги «Россия», вблизи деревни Тютицы. 58-летний водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь из Петербурга в сторону Великого Новгорода, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania, а затем «Рено» — еще и с попутной LADA Vesta.
Renault принадлежит компании из Петербурга. В момент ДТП в нем, помимо водителя, находилась 23-летняя пассажирка. Оба они скончались на месте до прибытия скорой. Водители «Скании» и «Лады», мужчины 38 и 23 лет, не пострадали.
Причины и обстоятельства ДТП выясняет полиция.