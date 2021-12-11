Школьный автобус врезался в большегруз под Петербургом. Пострадал ребенок

Перевозивший детей транспорт врезался в попутный грузовик MAN, а сзади его «зажал» мусоровоз. Удар пришелся на лобовое стекло «пазика».

Во Всеволожском районе Ленобласти школьный автобус попал в ДТП. Как пишет 11 декабря 47news , авария произошла накануне днем у ж/д переезда станции Колтуши.

По данным издания, в автобусе ехали 22 школьника. По предварительной информации, пострадал один из учеников, он получил ушиб. Ребенку оказали помощь медики скорой.



Ранее сообщалось о ДТП со школьным автобусом, которое произошло 7 декабря в Лужском районе Ленобласти. Транспорт столкнулся с легковушкой. Обошлось без пострадавших.