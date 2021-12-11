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Школьный автобус врезался в большегруз под Петербургом. Пострадал ребенок

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Во Всеволожском районе Ленобласти школьный автобус попал в ДТП. Как пишет 11 декабря 47news, авария произошла накануне днем у ж/д переезда станции Колтуши.

Перевозивший детей транспорт врезался в попутный грузовик MAN, а сзади его «зажал» мусоровоз. Удар пришелся на лобовое стекло «пазика».

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По данным издания, в автобусе ехали 22 школьника. По предварительной информации, пострадал один из учеников, он получил ушиб. Ребенку оказали помощь медики скорой.

Ранее сообщалось о ДТП со школьным автобусом, которое произошло 7 декабря в Лужском районе Ленобласти. Транспорт столкнулся с легковушкой. Обошлось без пострадавших.

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Комментарии (3)

260572961
Ровно такой же автобус в Приветнинском (Выборгский район). Много лет наблюдаю, как водитель этого автобуса, перевозящего детей из военного городка в деревню и назад, демонстрирует то самое агрессивное вождение, о котором все сейчас так много говорят. Если едешь 40 по улочке, он обязательно пристраивается в метре сзади включает иллюминацию, сам же меньше 60 даже не сбрасывает в дачной зоне, лавируя между гуляющих с детьми и собаками. Если навстречу по узкой дороге - никогда не сдвинется ни на сантиметр, заставляя уходить от столкновения на обочину. Недавно видел его автобус в ДТП на пересечении Морской и Лесной в деревне. Вот уж не знаю - оставили его работать с детьми или все-таки выкинули лихача. Кого они набирают?
Иван, просто Иван
Современные автобусы в супер супер державе, наверное внучков путина на таких же перевозят
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