FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -13
73.67р83.11р
ТЕМА ДНЯ

За что экс-главе комитета Смольного готовят арест

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Под Петербургом попал в ДТП школьный автобус с 12 детьми

0
Печать

В Лужском районе Ленобласти легковушка въехала в автобус со школьниками, которые возвращались после уроков. Об этом 7 декабря сообщает 47news.

По предварительной информации, ДТП произошло в 15:40 на повороте к деревне Рель. Столкнулись автобус «Паз» и автомобиль «Рено Логан». В салоне автобуса находились 12 детей.

«Машина въехала в заднее колесо автобуса, поэтому автобус не повредился почти. Самое главное, что обошлось без пострадавших. Насколько мне известно, дети даже не испугались. Их проводили до дома два педагога, там идти две минуты», — рассказал 47news глава администрации Лужского района Юрий Намлиев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1