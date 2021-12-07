Под Петербургом попал в ДТП школьный автобус с 12 детьми

В Лужском районе Ленобласти легковушка въехала в автобус со школьниками, которые возвращались после уроков. Об этом 7 декабря сообщает 47news.



По предварительной информации, ДТП произошло в 15:40 на повороте к деревне Рель. Столкнулись автобус «Паз» и автомобиль «Рено Логан». В салоне автобуса находились 12 детей.



«Машина въехала в заднее колесо автобуса, поэтому автобус не повредился почти. Самое главное, что обошлось без пострадавших. Насколько мне известно, дети даже не испугались. Их проводили до дома два педагога, там идти две минуты», — рассказал 47news глава администрации Лужского района Юрий Намлиев.

