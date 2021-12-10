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Суд в Петербурге арестовал второго коллектора, который угрожал должникам сексуальным насилием

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Вслед за коллектором Гусейном Мамедовым Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО его сообщника Сурена Полояна. Обоих подозревают в вымогательстве.

Как сообщили в пресс-службе судов города 10 декабря, арестованный не признал свою вину и возражал против стражи.

Известно, что предполагаемый преступник не судим и не женат. Квартиру делит с двумя сожительницами, детей не имеет.

Полоян пробудет под стражей до 2 февраля 2022 года.

«Фонтанка» писала, что, по версии следствия, Мамедов, Полоян и другие лица осенью 2021 года узнали о задолженности петербурженки в размере 170 тысяч. Они не смогли дозвониться до нее, поэтому засыпали звонками и сообщениями ее квартиросъемщиков. В СМС они угрожали главе семейства и его ребенку, а жену пострадавшего обещали изнасиловать.

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Комментарии (1)

Krigsmarin
Мамедов и Полуян, Гусейн и Сурен… вот так парочка, гусь да гагарочка
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