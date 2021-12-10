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Петербуржца арестовали по обвинению в убийстве любимой, которая предпочла другого. Прошло уже почти 15 лет

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В Петербурге арестовали мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней давности. Жертвой была девушка, вышедшая замуж за другого.

Как сообщает 10 декабря объединенная пресс-служба городских судов, под стражей мужчина останется до 8 января. По версии следствия, в 2007 году он на почве ревности не менее трех раз ударил женщину молотком по голове в деревне Аннолово, а затем закопал труп в лесу.

Мужчина признал вину, в суде рассказал, что давно хотел признаться в содеянном, но боялся. Также он изъявил желание увидеть жену и дочь, чтобы обо всем им рассказать.

Ранее «Фонтанка» писала, что уголовное дело возбудили в 2007 году, когда муж убитой заявил, что она ушла из дома и не вернулась. 51-летнего жителя Колпино задержали 9 декабря.

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Комментарии (9)

AlBerkut
Чуть-чуть осталось, и сроки давности истекут.
Тут обычная ч. 1 ст. 105 УК РФ, и через 15 лет она, то есть статья, превращается в тыкву.
Тянуть надо, сначала расследование, потом рассмотрение дела, ну и помнить что по УПК срок исчисляется по вступлению приговора в ЗС...
teodor
Какой то тренд, вытаскивают старые дела. А что все эти годы делали правоохранители?)
Денеб
Первобытные нравы.... Опять из жизни глубинных......
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