Петербуржца арестовали по обвинению в убийстве любимой, которая предпочла другого. Прошло уже почти 15 лет

В Петербурге арестовали мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней давности. Жертвой была девушка, вышедшая замуж за другого.



Как сообщает 10 декабря объединенная пресс-служба городских судов, под стражей мужчина останется до 8 января. По версии следствия, в 2007 году он на почве ревности не менее трех раз ударил женщину молотком по голове в деревне Аннолово, а затем закопал труп в лесу.



Мужчина признал вину, в суде рассказал, что давно хотел признаться в содеянном, но боялся. Также он изъявил желание увидеть жену и дочь, чтобы обо всем им рассказать.

