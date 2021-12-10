FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -7
73.61р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Пожар в доме Чубакова на Васильевском локализован. В скорой ребёнок

Меньше часа потребовалось пожарным, чтобы локализовать возгорание в доме Чубакова на Васильевском острове 10 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

0
Печать

По данным ведомства, распространение пожара на 11-й линии Васильевского острова, 58 прекращено немногим позже половины шестого вечера. Горела пятикомнатная коммунальная квартира, огонь повредил обстановку на площади в 32 квадратных метра.

«Фонтанка.ру»

Жильцом, которого передали медикам скорой, оказался ребёнок. Его состояние уточняется.

Доходный дом Чубакова является объектом культурного наследия. Сигнал о возгорании в одной из расположенных в нём квартир поступил на пульт дежурного в 16:41. К тушению привлекли четыре расчёта и 20 человек.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний