Пожар в доме Чубакова на Васильевском локализован. В скорой ребёнок

По данным ведомства, распространение пожара на 11-й линии Васильевского острова, 58 прекращено немногим позже половины шестого вечера. Горела пятикомнатная коммунальная квартира, огонь повредил обстановку на площади в 32 квадратных метра.
«Фонтанка.ру»
Жильцом, которого передали медикам скорой, оказался ребёнок. Его состояние уточняется.
Доходный дом Чубакова является объектом культурного наследия. Сигнал о возгорании в одной из расположенных в нём квартир поступил на пульт дежурного в 16:41. К тушению привлекли четыре расчёта и 20 человек.