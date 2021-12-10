Сбой произошел в работе онлайн-сервисов «Тинькофф Банка»

Пользователи второй раз за день устраивают набег на сервис Downdetector. К вечеру 10 декабря они стали сообщать о проблемах в работе онлайн-сервисов «Тинькофф Банка».
По данным Downdetector, пик жалоб пришелся на 17:33 мск. В этот момент сайт зафиксировал 6 346 отчетов о неполадках. Основная их часть поступила из крупнейших городов России, в том числе из Петербурга.
«У небольшой части пользователей наблюдаются затруднения со входом в личный кабинет и мобильные приложения, работаем над скорейшим восстановлением», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Тинькофф Банка».
Днем сбой случился у Сбера. Специалисты банка устранили проблему в течение пары часов. В пресс-службе финансовой организации сообщили, что с трудностями столкнулись менее 0,1% клиентов.