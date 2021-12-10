Сбой произошел в работе онлайн-сервисов «Тинькофф Банка»

Пользователи второй раз за день устраивают набег на сервис Downdetector. К вечеру 10 декабря они стали сообщать о проблемах в работе онлайн-сервисов «Тинькофф Банка».



По данным Downdetector, пик жалоб пришелся на 17:33 мск. В этот момент сайт зафиксировал 6 346 отчетов о неполадках. Основная их часть поступила из крупнейших городов России, в том числе из Петербурга.

