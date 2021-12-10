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Сбер устранил сбой. Он затронул менее 0,1% клиентов

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Специалисты Сбера устранили сбой в работе его онлайн-сервисов. Об этом «Фонтанке» 10 декабря сообщили в пресс-службе банка.

«Все сервисы банка работают штатно. Небольшие проблемы с отображением баланса по картам и вкладам, затронувшие менее 0,1 % наших клиентов, были оперативно исправлены специалистами банка», — сообщили там.

Ранее пользователи пожаловались на сбой в работе мобильного банка и онлайн-сервисов Сбера. Больше всего сообщений о проблемах сервис Downdetector зафиксировал в районе 13:00. В основном они приходили из крупных городов России, в том числе из Петербурга и Москвы.

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Комментарии (1)

Suricat
Ок, базу опять слили походу, ждём прозвонов от службы безопасности.
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