Сбер устранил сбой. Он затронул менее 0,1% клиентов

Специалисты Сбера устранили сбой в работе его онлайн-сервисов. Об этом «Фонтанке» 10 декабря сообщили в пресс-службе банка.



«Все сервисы банка работают штатно. Небольшие проблемы с отображением баланса по картам и вкладам, затронувшие менее 0,1 % наших клиентов, были оперативно исправлены специалистами банка», — сообщили там.



Ранее пользователи пожаловались на сбой в работе мобильного банка и онлайн-сервисов Сбера. Больше всего сообщений о проблемах сервис Downdetector зафиксировал в районе 13:00. В основном они приходили из крупных городов России, в том числе из Петербурга и Москвы.

