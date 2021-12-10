Пользователи жалуются на сбой онлайн-сервисов Сбера

По последним данным сервиса, проблемы начались около 12:16. Пик обращений пришелся на 13:00, когда портал зафиксировал 505 жалоб. Большинство из них приходят из крупных городов России, в том числе из Петербурга и Москвы.



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Читатели «Фонтанки», в частности, сообщают, что в Сбербанке с обеда не работает система быстрых платежей (СБП). «В чате поддержки только бот, с операторами соединиться не получается. При этом СБП не работает также и в «Почта банке», Райффайзенбанке и «Тинькофф банке», — уточняет одна из пользователей.