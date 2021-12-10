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Пользователи жалуются на сбой онлайн-сервисов Сбера

В работе мобильного банка и онлайн-сервисов Сбера произошел сбой. Об этом сообщают пользователи 10 декабря, забрасывая жалобами Downdetector.

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По последним данным сервиса, проблемы начались около 12:16. Пик обращений пришелся на 13:00, когда портал зафиксировал 505 жалоб. Большинство из них приходят из крупных городов России, в том числе из Петербурга и Москвы.

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Читатели «Фонтанки», в частности, сообщают, что в Сбербанке с обеда не работает система быстрых платежей (СБП). «В чате поддержки только бот, с операторами соединиться не получается. При этом СБП не работает также и в «Почта банке», Райффайзенбанке и «Тинькофф банке», — уточняет одна из пользователей.

В банке подтверждают наличие некоторых неполадок. «Сегодня по техническим причинам ряд клиентов может столкнуться с затруднениями при отображении баланса по картам и вкладам. Все остальные сервисы банка работают в штатном режиме. В самое ближайшее время технические специалисты исправят ситуацию. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Сбера.

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Комментарии (4)

Verun
да и что такого? сбои случаются, ничего страшного. пофиксят быстро.
Avs7153
Хотели как лучше?
Avs7153
Троллейбус горит? Да и хрен с ним! (С)
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